I cittadini salvano l’asilo, non chiuderà

di Francesca Chilloni

Una fondazione costituita dai cittadini dall’estate 2024 prenderà in gestione dalla parrocchia l’asilo paritario San Giuseppe di Taneto. Un esempio virtuoso di iniziativa dal basso per il bene comune, che sarà portato all’attenzione della Fism nazionale (Federazione scuole materne) dal presidente regionale Luca Iemmi, come lui stesso ha dichiarato mercoledì sera nel corso dell’assemblea pubblica in cui è stato spiegato il passaggio di governance.

La "San Giuseppe" – nonostante il calo demografico – accoglie 70 bambini (20 da altri comuni come Sant’Ilario) divisi in tre sezioni di scuola dell’infanzia (36 anni), e una di nido primavera (1236 mesi). Tra insegnanti, educatrici, pedagogiste, cuoca ed ausiliarie occupa una decina di persone. È gestita da una società, costola operativa con partita Iva della parrocchia, con don Paolo Bizzocchi che ne è non solo riferimento spirituale ma anche legale ed operativo. A coordinare l’operazione Daniele Artioli, che da febbraio lo affianca nella gestione della San Giuseppe: "Sta muovendo i primi passi un’esperienza unica. La Fondazione Figlie di Maria Missionarie avrà 9 soci fondatori e sarà operativa dall’anno scolastico 202425. Oltre alla costituzione, che implica il versamento di un capitale pari a 30mila euro, si dovrà ottenere l’iscrizione all’apposito registro ed ottenere varie autorizzazioni".

Insieme ad Artioli, tra i fondatori del nuovo ente ci saranno cittadini come Anna Maria Salati, e i titolari di imprese eccellenti del territorio, tra cui Corrado Gruzza (della Montanari&Gruzza - produzione e vendita di burro e formaggi).

"La parrocchia non riesce più a seguire i continui aggiornamenti normativi. L’alternativa era chiudere – spiega Artioli –. L’edificio scolastico va aggiornato sul piano antisismico, pur essendo stato inaugurato nel 2000. Abbiamo un accordo con il proprietario – l’Istituto Figlie di Maria Missionarie di Roma –, che istituì l’asilo nel 1944; la Fondazione effettuerà la ristrutturazione, in cambio avremo un canone di affitto molto contenuto. Insieme al 5 per mille e ad altri eventuali contributi per il Terzo Settore, ciò consentirà all’ente di avere un pareggio di gestione. Inoltre la San Giuseppe, unico asilo a Taneto, ha una convenzione con l’amministrazione comunale".

Il parroco sottolinea: "Stiamo operando un cambio dolce. Il passaggio sarà solo giuridico, anche per i dipendenti, come è stato assicurato ai sindacati: conserveranno il loro contratto che fa riferimento a quello applicato nelle scuole Fism. La continuità didattica sarà assicurata. Si tratta di un’esperienza straordinaria, in cui tanti cittadini decidono di farsi carico direttamente di un servizio rivolto alla comunità e al futuro dei suoi bambini. Io attualmente devo seguire 7 parrocchie. E sono anche presidente della fondazione che gestisce la Casa Famiglia Cocconi di Campegine, anche se presto farò un passo indietro. Un lavoro molto impegnativo per una persona sola… La parrocchia rimarrà nella San Giuseppe in termini di obiettivi pedagogici legati alla antropologia cristiana".