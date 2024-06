I cittadini si mobilitano per autofinanziare nuovi giochi al parco

Serve una struttura di gioco, polifunzionale e moderna, per arricchire il parco pubblico a Canolo di Correggio e migliorarne le dotazioni a favore di bambini e famiglie della zona. E con la carenza di risorse pubbliche, per portare a compimento questo progetto si mobilitano i privati. E così da uno dei residenti, Simone Mallozzi, è partita l’idea di una raccolta fondi, già avviata anche attraverso internet (con la pagina "Un gioco per Canolo"), oltre che con appositi salvadanai che sono stati distribuiti in alcuni bar ed esercizi pubblici della zona, tra Canolo e i paesi vicini. Ma non è tutto. Per raccogliere la somma necessaria a realizzare il progetto saranno allestiti anche degli eventi: una serata di musica e karaoke, due tornei di Corniole, tre serate di cinema, una data ad agosto con i "Giochi senza frontiere", due tornei di Playstation, oltre a due feste con i clown al parco. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il calendario delle iniziative. "Il nuovo gioco – dicono gli organizzatori – non sarà solo un aggiornamento per il parco, ma anche un simbolo del nostro impegno a rendere Canolo un luogo ancora migliore in cui vivere. E per mostrare il nostro apprezzamento, prevediamo di installare un cartellone nel parco coi ringraziamenti a coloro che renderanno possibile il progetto".