I cittadini sventano un furto di rame

Ladri in azione martedì notte al cimitero di Salvaterra: l’ennesimo furto di rame è fallito grazie alla segnalazione dei cittadini. Un lodevole esempio di controllo di vicinato ha infatti permesso di sventare il raid. I malviventi avevano preso di mira il cimitero di Salvaterra verso le due, ma qualcuno ha sentito dei rumori giungere dal vicino camposanto. E’ stata attivata la centrale operativa dei carabinieri che ha inviato sul posto i militari dell’Arma di Casalgrande, Scandiano e Albinea. I malintenzionati sono poi scappati. Sul posto è arrivato il sindaco Giuseppe Daviddi che, dopo aver preso visione del danno, ha in seguito contattato l’ufficio lavori pubblici. A Salvaterra si sono portati gli operatori per rimuovere i pezzi di rame divelto e rendere agibile l’area.

"Innanzitutto – dice Daviddi – voglio ringraziare sentitamente quei cittadini che hanno segnalato il tentato furto alle forze dell’ordine, di fatto contribuendo a sventarlo. Un bellissimo esempio di cittadinanza attiva, svolta con senso di responsabilità e proattività. In questo ambito rivolgo un appello a tutti a segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi situazione poco chiara o pericolosa. Ciò che è successo è ciò che vorremmo accadesse ancor più spesso ed è, per fatti concreti, ciò che l’amministrazione si prefigge implementando il progetto dei gruppi di controllo di vicinato".

Il sindaco esprime gratitudine ai carabinieri di Casalgrande, Scandiano e Albinea "per essere intervenuti con velocità e prontezza. So che stanno indagando sull’accaduto e sarebbero vicini all’individuazione dei responsabili. Un grazie davvero sentito agli operatori del Comune (Francesco e Salvatore) che nel cuore della notte si sono recati al cimitero di Salvaterra prodigandosi per renderlo agibile già dalle prime ore della mattina".

Nei prossimi giorni i tecnici comunali raggiungeranno i cimiteri di Casalgrande Alto (visitato dai ladri la scorsa settimana) e Salvaterra per ripristinare completamente le gronde e le altre strutture danneggiate dai furti o tentati di rame. Molti sono i furti simili che, in nemmeno un anno, sono avvenuti nei campisanti della provincia come a Barco e Bibbiano, Cavriago, Ciano, Monchio delle Olle, Quattro Castella, Paullo e Casina, Viano, La Vecchia, Rivalta.

Matteo Barca