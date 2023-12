I Civici in pandemia, scatti di Varini

Una serie di fotografie che esprimono la ricerca di nuova luce e nuovi colori, scattate all’interno della nuova ala dei Musei Civici, durante il periodo della pandemia. Consiste in questo la nuova mostra di Riccardo Varini dal titolo ‘Geometrie di luce’, ora in corso nello spazio dell’associazione culturale ARTyou, in via Gazzata 16. Dopo la felice inaugurazione del 2 dicembre, la mostra proseguirà fino al 7 gennaio 2024. Piuttosto che fotografare strade e piazze desolate, Varini cerca qui colori e luci inediti, come un pittore. "Forme geometriche si intrecciano e si dissolvono fra diverse luci diffuse rarefatte, dove l’autore si rifugia in un intimo gioco fantastico, reso possibile dalle poche presenze umane" – spiega la curatrice Daniela Ambrosetti. Un divertissement terapeutico, per il piacere di cercare e dipingere fra luci, soglie e loro mistero, tema così caro all’autore. Orari: 10-1316-19.30.

Lara Maria Ferrari