I Clan Destino salgono sul palco per raccogliere fondi per il Grade

Aperte le prevendite per l’appuntamento musicale che animerà Reggio il prossimo 27 maggio: il concerto dei Clan Destino nel Parco dell’ex ospedale Spallanzani a favore della Fondazione Grade Onlus. Dalle 21 torna sul palco il gruppo storico di Luciano Ligabue dal 1989 al 1994, che ha inciso con lui i primi quattro dischi ed è stato al suo fianco per più di 300 concerti, comprese tutte le edizioni di Campovolo. Sono dotati di una forte identità sonora che ha contrassegnato il ritorno del rock in Italia negli anni ‘90. Hanno poi intrapreso un percorso solista pubblicando diversi lavori. I Clan Destino sono Gianfranco Fornaciari (voce e tastiere), Max Cottafavi (chitarre), Gigi Cavalli Cocchi (batteria e percussioni) e Mirco Consolini (basso). Tutti i componenti della band hanno carriere contrassegnate da collaborazioni molto importanti: Gigi Cavalli Cocchi è stato batterista dei C.S.I. (Consorzio suonatori indipendenti, ex CCCP) per 6 anni, per poi affiancare Massimo Zamboni, chitarrista della band, nella sua carriera solista. Max Cottafavi, oltre a suonare ancora con Ligabue ha collaborato con Francesco Renga, mentre Gianfranco Fornaciari ha collaborato con Marlene Kuntz e The Gang. Il ricavato della serata andrà a sostenere i progetti di ricerca del Grade. Ingresso: 20 euro. Prenotazioni e info tel. 0522 295059, mail [email protected], whatsapp 375 7225943.