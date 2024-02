I clan si riorganizzano. Estorsioni a imprenditori. Cinque in manette tra i Ciampà-Martino

di Alessandra Codeluppi

Faide storiche tra famiglia mafiose, ma anche la ricerca di una pace che conviene a tutti. E poi tentativi di riorganizzare il potere. Emerge anche questo dall’inchiesta sulle estorsioni agli imprenditori di Cutro che ha portato in custodia cautelare in carcere cinque persone. Si tratta di Francesco Martino (1997) e Salvatore Martino (1988), nati a Guastalla e residenti a Cutro: sono i due figli di Vito Martino, che per lungo tempo abitò a Boretto. Il padre Vito, storico membro del gruppo di fuoco Grande Aracri, fu condannato nel maggio 2021, dalla Cassazione, in ‘Scacco Matto’, sugli omicidi commessi nel Crotonese tra il 1999 e il 2000, all’ergastolo, così come Nicolino Grande Aracri e Salvatore Nicoscia, pur senza l’aggravante mafiosa.

Tra gli altri tre arrestati figura Giuseppe Ciampà (1982), di Cutro, nipote del boss Antonio Dragone, ucciso nel 2004: Ciampà è stato condannato nel 2008 per l’omicidio di Salvatore Blasco che era affiliato ai Grande Aracri. Questi ultimi risposero ammazzando Dragone e poi, tre mesi dopo, toccò al genero Gaetano Ciampà, padre di Giuseppe. Per la morte di Blasco, il 42enne era stato condannato a 23 anni e mezzo, così come Antonio Dragone (1986), mentre Giovanni Oliverio a 21 e mezzo. In manette per tentata estorsione sono finiti anche Salvatore Ciampà (1988) e Carmine Muto (1985), di Cutro. A fine agosto 2023 i fratelli Martino avrebbero costretto tre soci di un’azienda di Cutro a consegnare loro 1.200 euro. Francesco Martino, con la scusa di fare lavori in famiglia, avrebbe contattato due soci al cospetto del fratello Salvatore che chiese loro i soldi, evocando la necessità di assistere parenti detenuti e garantendo protezione da danni alle loro aziende.

Nel dicembre 2023 avrebbero poi forzato il titolare di una ditta individuale a dare loro non meno di 1.500-2.000 euro a rate di 300-400. L’indagine nasce dalla denuncia sporta nel settembre 2023 dal titolare di un locale pubblico di Cutro: raccontò di essere stato avvicinato due volte nell’ultima settimana dai Ciampà e dal cugino Carmine Muto, a scopo estorsivo. Giuseppe Ciampà avrebbe detto loro: "Voi fate i cocktail: almeno due volte l’anno, d’estate e a Natale, qualcosa la dovete dare". È poi emerso che i Ciampà si erano fatti vivi anche con un altro imprenditore assegnatario di un appalto pubblico, che Giuseppe Ciampà avrebbe aspettato l’11 gennaio davanti a casa. La parte offesa ha poi riferito agli inquirenti che le richieste dei Ciampà, come da loro stessi riferito, servivano a mantenere la pace tra le famiglie, in riferimento alla storica rivalità tra i Dragone-Ciampà e i Grande Aracri. "Nell’indagine – scrivono gli inquirenti – è emerso il piano di Giuseppe Ciampà di riorganizzare la famiglia Ciampà-Dragone tramite nuove affiliazioni e conferimenti di doti di ‘ndrangheta, approfittando sia del vuoto di potere lasciato dai Grande Aracri, a loro storicamente contrapposti, e colpiti da recenti provvedimenti restrittivi, sia per l’imminente scarcerazione del fratello Antonio". Anche quest’ultimo è stato condannato, in via definitiva, per l’omicidio di Salvatore Blasco.

Giuseppe Ciampà, intercettato il 19 ottobre 2023, racconta le frasi a lui insegnate dal nonno Antonio Dragone relative ai riti di affiliazione e anche come in passato era più difficile conseguire una dote, cioè un grado di comando dentro la ‘ndrangheta. E dice di "voler fare il paese nuovo", cioè, secondo gli investigatori, sotto l’egida dei Ciampà-Dragone. Dopo aver trascorso 20 anni di carcere, "fa un riferimento all’unità tra fazioni criminali riferendosi ai fratelli Salvatore e Francesco Martino", perché una spartizione pregiudicherebbe entrambi: "I figli di (incomprensibile) sì, non puoi fare uno a destra e uno a sinistra in un paese". Da qui gli inquirenti concludono che è in atto "una pax tra le famiglie Ciampà e Martino, questi ultimi storicamente legati ai Grande Aracri".