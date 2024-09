I classici della black music al parco Urbano

"Musica intorno al fiume" sbarca a Campagnola. Oggi dalle 18, con ingresso gratuito, al rinnovato parco Urbano di via Magnani è in programma il concerto del duo Sweet Old Soul (foto). Composto da Laura Lodi Rizzini alla voce e Manuel Odescalchi al pianoforte, il duo presenta una selezione di classici della black music per eccellenza con escursioni anche nel repertorio italiano, sempre con grande attenzione alla qualità della proposta.

Lo spettacolo, promosso dall’associazione Giuseppe Serassi in collaborazione con il Comune di Campagnola, rientra nell’ambito della rassegna "Musica intorno al fiume" e trova ospitalità nella location dell’arena del Parco Urbano, realizzata per ospitare spettacoli di questo tipo.