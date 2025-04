I Cobas bloccano lo scalo merci

Blocco stradale dei Cobas ieri mattina allo scalo merci di Rubiera. "E’ stato impedito l’accesso ai container di compagnie ‘complici’ del genocidio in Palestina", dicono i promotori della contestazione.

Il sindacato intercategoriale Cobas ha promosso la protesta.

"Ieri – spiega l’attivista Enrico Semprini – per il Si Cobas è stata una giornata di sciopero nazionale proclamato in tutto il territorio nazionale. Una delle parole d’ordine della giornata era relativa alla fine dell’occupazione coloniale delle terre palestinesi ed è su questo aspetto che il Si Cobas di Modena ha deciso di orientare lo sciopero. Si è scelto di aderire dando indicazione ai propri iscritti di recarsi al terminale di Rubiera in cui circolano anche le merci della multinazionale Maersk, oggetto di una campagna di boicottaggio internazionale per via della attività di trasporto di armi da guerra verso il territorio palestinese dominato dal sionismo israeliano".

E’ stato deciso di avviare un’attività di "boicottaggio del trasporto – dice Semprini – delle merci di questa azienda per dare una chiara indicazione di solidarietà alla popolazione di Palestina in cui ogni giorno vengono uccise decine di donne e bambini trattati come esseri subumani dall’esercito sionista israeliano che sta rubando sempre più territorio alla popolazione autoctona".

