I colleghi increduli per l’improvvisa scomparsa dell’agente Folloni

Da ieri mattina è incessante l’afflusso di amici, colleghi e conoscenti per l’addio a Nicola Folloni (foto), l’agente di polizia locale della Bassa Reggiana stroncato sabato pomeriggio da un malore improvviso mentre si trovava in ufficio, nella caserma di via Castagnoli a Guastalla, in attesa di uscire in servizio con un collega. E’ costante il presidio dei colleghi in divisa alla camera ardente allestita all’ospedale di Guastalla, in attesa dei funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli e fissati per domani alle 9,30, nella basilica di Pieve. Stasera alle 18 la recita del rosario in basilica. Forte il cordoglio che in molti, ancora increduli, manifestano ai familiari di Nicola: la moglie Valentina Nasi (anche lei agente di polizia locale), la figlia Giulia, la madre Fausta, il fratello Paolo. Nicola aveva sempre lavorato nel settore pubblico: inizialmente come autista di scuolabus, dal 2000 come agente di polizia a Guastalla, poi nei vari corpi territoriali. Tra i primi servizi come agente vi furono quelli della piena storica del Po del 2000. Il suo modo gentile di affrontare persone e situazioni era capace di tranquillizzare chiunque, così come il suo sorriso spontaneo a contagioso. Era "adorato" anche dai bambini, che spesso incontrava (e istruiva sulla sicurezza stradale) davanti alle scuole. Antonio Lecci