"I colleghi provarono a salvare Luigi"

Sono stati i colleghi a tentare di salvare la vita a Luigi Codeluppi, deceduto il 30 aprile a soli 56 anni per le conseguenze di un attacco di cuore che lo aveva colpito mentre si trovava al lavoro. Dopo tanti anni in cui era stato agricoltore nell’azienda di famiglia - il podere di via Torre, tra Cavriago e Villa Aiola - ora lavorava per "Non solo verde - Parchi e Giardini" (e non la cavriaghese "Magia Verde", come scritto all’indomani della tragedia). Quando, tre settimane fa aveva accusato un forte dolore al torace, i colleghi l’avevano trasportato in una corsa disperata al S. Maria Nuova dove, mentre erano i corso gli accertamenti, si è poi manifestato l’infarto. I funerali si sono svolti il 1 Maggio nella chiesa di San Terenziano.