I colori e i sapori di casa nostra. Una città in festa per il Patrono

Erbazzone a colazione. Nelle varianti tradizionale, montanaro, contadino, e anche vegetariano e vegano. Per ogni tipologia di palato e sensibilità gastronomica. Quale modo migliore per iniziare la festa del santo patrono? Ieri in moltissimi hanno cominciato la giornata che tradizionalmente dà l’avvio al periodo natalizio gustando la torta salata reggiana per eccellenza. Ed era soltanto l’inizio di una girandola di sapori e profumi legati al buon cibo di casa nostra, reperibile nelle bancarelle della piazza dei Leoni, allo stand della pro loco di Marola, con il pentolone delle caldarroste fumante a spartirsi il trofeo di scorcio più fotografato, insieme naturalmente alla basilica di San Prospero in tutto il suo splendore. I marmi rosa, e i rossi di Verona dei caratteristici leoni che adornano il sagrato, sono gli oggetti privilegiati nei selfie dei reggiani di ultima generazione, insieme alla torre ottagonale del campanile. Una folla ha preso d’assalto i luoghi iconici della città fin dalle prime ore del mattino, complice una splendida giornata di sole e il caratteristico cielo azzurro pre-invernale.

Tantissime famiglie, coppie, giovanissimi e bambini si sono riversati fra le zone del mercato del venerdì e la vasca in via Emilia, cogliendo l’occasione di assaggiare una caldarrosta d’asporto accompagnata da vin brulé. Chiacchiericcio ovunque, una ritrovata città in festa e l’opportunità di dedicare un primo sguardo disteso alle vetrine, profittando della festa, in vista dei regali di Natale. Un rito che mescola il sacro al profano e che sostituisce all’odore dell’incenso della liturgia in chiesa quello dolce delle nocciole croccanti gustate nelle vie.

Lara Maria Ferrari