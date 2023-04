I comici di Zelig a Scandiano per beneficenza

Dopo tre anni di pausa, torna con la quarta edizione lo spettacolo benefico "Risate in musica", in collaborazione con La President Band e realizzato anche grazie a vari sponsor, tra cui Cna di Reggio.

L’appuntamento è per martedì 18 aprile alle 21,15 al cinema teatro Boiardo di Scandiano, per trascorrere una serata all’insegna della comicità e della buona musica. Oltre alla musica de La President Band, è prevista anche la partecipazione di alcuni attori comici molto popolari per le loro frequenti apparizioni a importanti programmi televisive come Zelig, Colorado Cafè e altri ancora.

Sono attesi sul palco scandianese Gianluca Impastato, Andrea Vasumi, Marta e Gianluca. E non manca la presenza "nostrana" con Willer Collura, il barzellettiere e comico reggiano che è stato pure vincitore dell’edizione 2019 de "La sai l’ultima" di Canale 5, oltre che protagonista del nuovo spettacolo "50 centimetri di Willer", che sarà proposto il 16 aprile al teatro di Cadelbosco Sopra, in cui Collura ripercorre il suo mezzo secolo di vita: dalla prima bicicletta in poi, con un monologo che racconta una giovinezza priva di smartphone e social, molto poco virtuale ma molto vissuta. Si stava meglio o peggio?

Tornando allo spettacolo benefico a Scandiano, i biglietti sono disponibili al teatro Boiardo o su Vivaticket. Il ricavato della serata andrà a sostegno delle attività per persone disabili accolte dalla Cooperativa Sociale Lo Stradello e alla Croce Rossa Italiana di Scandiano.

Antonio Lecci