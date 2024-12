I comitati della stazione: "Il sindaco ci incontri"

"Vogliamo vederci chiaro, vogliamo un incontro urgente col sindaco Massari". A chiederlo è la rete dei comitati della zona stazione (Ospizio, IV Novembre, MiglioraRe, Reggio Civitas, Rete Residenti Quartiere Stazione, via Roma e via Roma commercianti) sulla questione che si è accesa in questi giorni dopo l’accordo tra Rfi e Comune per l’installazione di un presidio socio sanitario di assistenza, volto a sconfiggere la piaga del consumo di sostanze stupefacenti ed abbattare il degrado nel quartiere che sorge attorno ai binari della ferrovia.

Nonostante il primo cittadino ieri abbia cercato di tranquillizzare i comitati gettando acqua sul fuoco ("Assicuro che sarà fatto un percorso condiviso e decideremo le modalità assieme ai residenti", aveva detto), la rete dei rappresentanti popolari mette le cose in chiaro. "Davvero si vuole recuperare le persone dalla strada e sottrarle alla dipendenza dalla droga nel mezzo di una piazza di spaccio? Se il recupero di una dipendenza è già difficile lontano dall’oggetto della dipendenza come si può sperare di ottenere dei risultati significativi lasciando vittime e carnefici fianco a fianco sullo stesso marciapiede ? Nascono spontanee tante perplessità fra i comitati e i cittadini, in merito alle intenzioni del comune di realizzare una struttura socio sanitaria assistenziale destinata al recupero delle dipendenze all’interno della zona stazione. Non sarebbe come fare gli incontri degli alcolisti anonimi in un pub?

Si apprezza l’impegno e l’aver finalmente aperto gli occhi e messo sotto i riflettori uno dei problemi che affliggono la zona stazione, ma l’impegno senza risultato si traduce in fallimento, spreco di opportunità e spreco di soldi dei contribuenti".

Ecco perché i comitati richiedono "un incontro urgente con il sindaco Massari e gli attori sociali che dovrebbero realizzare il progetto, così da comprendere nei dettagli quali siano le intenzioni e portare alla luce eventuali problematiche, che troppo spesso vengono ignorate nelle stanze dove si sognano e disegnano i progetti".