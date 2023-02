I comitati di quartiere si uniscono "Basta con le antenne selvagge"

Un fronte comune contro ‘antenna selvaggia’. Si sono incontrati per conoscersi e capire se vi è la possibilità di intraprendere un percorso comune in cui integrare le diverse esperienze vissute in questi anni ‘combattendo’ contro il proliferare indiscriminato di antenne e ripetitori della telefonia mobile. Così, giovedì sera, si sono ritrovati i rappresentanti di alcuni comitati ‘no antenna’ sorti a Reggio. Chi da poco, chi, invece, ormai esistente da anni. All’incontro – il primo a cui, molto probabilmente, ne seguiranno altri – erano presenti i referenti dei comitati di via Gozzano, quello sorto a Pieve Modolena per il problema delle cinque antenne presenti tra via Plauto, via d’Orso, e via Cafiero; quello di San Prospero Strinati, l’ultimo in ordine di tempo, con l’antenna in via di costruzione (sul suolo di un privato, va precisato) in via Zanibelli, ed i rappresentanti del comitato della Acque Chiare contro l’antenna che dovrebbe sorgere in via Lambrakis (Hanno scritto al Presidente della Repubblica, ma il caso è stato ‘dirottato’ al Tar. Come al Tar si trova, in attesa di sentenza di merito, anche quello relativo al ripetitore di via Gozzano).

"È stata una prima presa di contatto – spiega la signora Anna Paola Ferrari del comitato di via Gozzano –. Ci siamo conosciuti ed abbiamo cercato di ‘raccontare’ quelle che sono state le nostre esperienze in relazione alla problematica delle antenne, soprattutto nei rapporti con le istituzioni locali e le risposte che abbiamo ricevuto negli anni". L’idea emersa dal meeting è quella di mantenere, al momento, ciascuno una propria identità e capacità operativa sul territorio, anche perché ogni quartiere ed ogni zona di Reggio, ha problematiche specifiche, ma di essere sempre pronti ad intervenire a sostegno l’uno dell’altro, condividendo problematiche e possibili soluzioni, creando un terreno comune quando queste siano simili. È un percorso che è appena all’inizio ma che proseguirà nel tempo: "Siamo assolutamente aperti all’interlocuzione anche con altri comitati presenti sul territorio che abbiano vissuto e che stiano vivendo i problemi di trovarsi le ruspe sotto casa da un giorno all’altro per montare un’antenna della telefonia mobile", chiosano i cittadini intervenuti giovedì sera.

Ni. Bo.