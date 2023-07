I commercialisti sono in lutto Si è spento Vener Ognibene

Profondo e vasto cordoglio ha destato a Correggio, e non solo, la notizia della scomparsa di Vener Ognibene (nella foto), conosciuto e stimato titolare di uno studio commercialista proprio a Correggio. Aveva 69 anni. E’ stato vinto da una malattia contro cui aveva combattuto con grande coraggio, sempre affiancato dai familiari e dagli amici più cari. Ognibene era ragioniere commercialista iscritto al Collegio ragionieri dal 1984 con studio professionale a Correggio.

Presidente del Collegio dalla fine 1994 al 2008 (data dell’elezione del primo consiglio con albo unico), fu anche Revisore di società e di enti pubblici, dimostrando in ogni occasione una grande competenza professionale.

Cordoglio arriva anche dagli iscritti all’Ordine del dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Reggio, addolorati di fronte a questo lutto: "La scomparsa del ragionier Ognibene ci rattrista immensamente. Oggi perdiamo un amico e un professionista capace, esperto e sempre generoso verso la tutta la nostra categoria. In questo momento di dolore siamo vicini alla famiglia a cui, a nome del consiglio e dell’intero Ordine, vorrei esprimere le più sentite condoglianze", il ricordo di Massimo Giaroli, presidente dei commercialisti reggiani.

In molti hanno voluto rendere omaggio a Ognibene, alla camera ardente allestita all’obitorio dell’ospedale di Correggio. Ma i funerali – affidati dall’agenzia Rossi – si sono svolti in forma strettamente privata. Lascia la moglie Ivana, il figlio Fabio, il fratello Viller, i nipoti, l’amica Giusy e altri parenti. Niente fiori: eventuali offerte in memoria del commercialista correggese possono essere destinate all’Hospice Madonna dell’Uliveto, a Montericco di Albinea.

Antonio Lecci