I commercianti invitano i sette candidati a una passeggiata

Una passeggiata in centro storico per attraversare insieme luci e ombre dell’esagono. Se la campagna elettorale ormai si fa soprattutto via internet, il gruppo ‘Migliorare’ ha proposto ai sette candidati sindaci di tornare tra la gente, con la camminata in programma domani alle 14 dal titolo ‘Ci vediamo in centro’, a sottolineare l’incontro di persona. Migliorare di recente ha organizzato un sit-in in piazza del Monte (foto) che ha raccolto diverse adesioni tra commercianti, botteghe e residenti, uniti nell’obiettivo di rilanciare il centro storico. "Sarà un percorso fatto insieme – ribadiscono gli esponenti del gruppo in una nota – che simboleggia l’idea di poter lavorare insieme. Unire le idee, le risorse, l’impegno per far ripartire il cuore della nostra città. Il nostro centro storico è malato, ma si può curare. Se ci sarà la disponibilità da parte della nuova amministrazione, pubblico e privato potranno collaborare, sedersi insieme, realizzare progetti, ridare nuova linfa ad una situazione che si trascina da troppi anni. Se il centro storico si spegne la città muore. E noi non lo vogliamo!". Si partirà alle ore 14 dall’inizio dei portici di San Pietro, alla Gabella, e come ribadisce il gruppo, "sarà una riflessione e un confronto su quello che ogni giorno vive chi lavora, vive e frequenta il centro, ma anche sul futuro e sulle opportunità che la nostra città potrebbe avere se ci fossero la volontà e la determinazione da parte di tutti".