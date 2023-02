I comunisti celebrano Stalingrado, Paragone incontra Lenin

Un gruppo di ferventi comunisti giunti da molte città del nord si è ritrovato al ristorante da Gianni, a Costaferrata, per celebrare gli 80 anni della vittoria di Stalingrado, il 2 febbraio 1943. L’orazione ufficiale è stata officiata da Serena Nusdorfer, del Comitato Ucraina Antifascista di Bologna.

Gianluigi Paragone, leader di Italexit, ha invece incontrato i simpatizzanti all’Hotel Remilia. Paragone ha spiegato i rischi economici a seguito del Mes e i rischi per la salute e per i nostri prodotti tipici italiani a seguito dell’approvazione dell’utilizzo degli insetti nelle farine e negli alimenti. Il giorno dopo, visita a Cavriago e dialogo con...Lenin. "Caro compagno, l’Europa che stanno costruendo è un po’ come l’Unione Sovietica".