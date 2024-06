I concerti sacri di Duke Ellington nel duomo di Guastalla

Le note dei "Sacri concerti" di Duke Ellington, uno dei più grandi compositori del ’900, vengono proposte stasera alle 21 in duomo a Guastalla in un evento organizzato dall’Avis locale per la Giornata mondiale del donatore di sangue. I "Sacred Concert" sono eseguiti dalla Cb Band con i cori "Cake & Pipe" e "Cor dè Vocali", in prima assoluta. L’ingresso è libero.

"È occasione per ringraziare gli oltre 1200 soci donatori e collaboratori guastallesi e ricordare il valore enorme della donazione di sangue e l’esigenza di nuovi e più numerosi donatori", dicono da Avis. Uno spettacolo di alto livello con oltre 50 tra musicisti e coristi a proporre le musiche del "Duca". Ellington diffuse i suoi "concerti sacri" in tutto il mondo nelle più importanti chiese e cattedrali, nelle sale da concerto e nelle università …