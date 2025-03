I conflitti mondiali visti da vicino. Oriolo e Porpiglia ospiti a Unimore

"Cosa vi aspettate da questo incontro?". Tutto esaurito al secondo appuntamento del ciclo di incontri ’Frontiere di guerra, frontiere di pace nell’era Trump’ promosso da Luc, LUP e Boorea presso l’Aula Magna di Unimore. Claudia Oriolo di We World su Ucraina e Vincenzo Porpiglia di Medici senza Frontiere su Gaza sono stati i due testimoni che hanno raccontato il loro punto di vista su luoghi caldi di guerra.

"Il mio ruolo è quello di capo missione e mi occupo di lavorare all’interno di una unità di emergenza – racconta Porpiglia –. C’è un team di medici senza frontiere che interviene in emergenze, io sono specializzato in conflitti armati simmetrici che hanno tecnologie militari importanti". "Medici senza Frontiere é in Palestina da 35 anni, precisamente dal 1989, non siamo più andati via e abbiamo attraversato tutte quelle crisi che ricordate, molti interventi militari che si sono riversati sulla popolazione civile" aggiunge.

Il medico racconta di quanto sia importante la sicurezza sia per i colleghi che ovviamente per la popolazione che cercano di aiutare: "Occorre capire le tattiche militari e a Gaza è stato il contesto più difficile – dice –. Questo perché l’esercito prende scelte che non sempre arrivano dall’alto e sono liberi di utilizzare molte quantità di armamenti". Porpiglia illustra quattro scenari possibili del conflitto, vissuto in diretta: il primo è che Hamas e Israele non raggiungano un accordo sul cessate il fuoco è si vada avanti in guerra. Il secondo è che si trovi un accordo, Hamas rilasci gli ostaggi che ancora ha ma gli israeliani vadano comunque in guerra; il terzo prevede un cessate il fuoco permanente. Ma la domanda resta: chi, il giorno dopo, ricostruirà gli ospedali? E le strade? Ultimo terribile scenario: la popolazione viene spinta con la forza fuori dalla striscia, "e lì dovremo capire come posizionarci come Medici senza Frontiere".

Claudia Oriolo direttrice regionale di We World che si occupa di Eurasia parla del conflitto Ucraino, di come le associazioni umanitarie devono trovare accordi con i governi per intervenire in aiuto alla popolazione e di come lo scenario geopolitico sta cambiando ora dopo ora.

"L’Occidente ha supportato l’Ucraina con aiuti militari e ora si sta interrogando su come ricostruire – spiega –. Un business che si aggiunge. Questo conflitto ha reso necessari di aiuti per oltre 12 milioni di persone tra rifugiati, persone che hanno dovuto cambiato casa e infrastrutture energetiche danneggiate e legge marziale con leva obbligatoria". Una "situazione precaria, con bambini che non vanno a scuola e molti disagi psicologici". Incontri che lasciano il segno.

Monica Rossi