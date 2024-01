I coniugi Galloway: "Uniti nell’amore, nel basket e negli affari. A Reggio stiamo bene"

Sabrina e Langston Galloway: coppia nella vita ma anche negli affari. Si stanno ambientando nella nostra città e mentre il marito delizia i tifosi del basket, Sabrina segue con attenzione la linea di abbigliamento che hanno creato e la fondazione benefica di famiglia. Insieme rispondono alle nostre domande.

Come vi state trovando a Reggio?

"L’ambientamento nella città è stato per noi rilassante e piacevole. Reggio è tranquilla e ci sono ottimi posti dove mangiare (in particolare ristoranti vegani dato che Galloway segue da tempo questa alimentazione, ndr) che adoriamo. Abbiamo anche la possibilità di incontrare tante persone. Quando è possibile giriamo in bicicletta oppure passeggiamo con i bambini. Ci sono naturalmente difficoltà con la lingua; non tante persone parlano inglese, quindi ci stiamo sforzando di imparare l’italiano".

I vostri figli frequentano le scuole reggiane. Viene da pensare che lo sappiano già meglio di voi…

"È verissimo. Imparano velocemente. A scuola e quando vanno a fare le loro attività sportive. Io (qui interviene il solo Galloway, ndr) cerco di esercitarmi parlando con i miei compagni di squadra, assieme a Sabrina frequentiamo poi un corso presso la scuola Reggio Lingua".

Langston, si dice che abbia scelto di venire in Italia, a Reggio in particolare, città non lontana da una capitale della moda, come è Milano, anche per far conoscere la sua azienda, Ethics, anche in Italia e in Europa. È vero?

"Il basket è il motivo per cui sono venuto a giocare per la Unahotels. Con l’idea di vincere e continuare la mia carriera sfidando alcuni dei migliori giocatori al mondo. Se, mentre mi trovo qui, riesco a mettere in mostra anche il mio marchio e farlo crescere, è un valore aggiunto. Riguardo a questo ho alcune idee, ma sono sempre aperto a saperne di più. Ho già parlato con diverse persone che possono aiutarmi a trovare le collaborazioni giuste qui in Italia".

Quando è nata l’idea di Ethics?

"Langston è sempre stato un appassionato di sneaker (dice Sabrina, ndr) e aveva una passione per le calzature, dopo aver indossato diversi marchi durante la sua carriera nell’Nba ha deciso di creare la propria scarpa. Il processo di creazione delle scarpe è iniziato mentre era a Detroit a giocare per i Pistons nel 2018, Ethics è stato poi creato nel 2022, anno in cui è stato aperto anche il primo negozio".

Per quale ragione avete scelto questo nome?

"Per diversi motivi, il più grande è che Ethics, è una parte di ciò che siamo e dell’atleta che vogliamo rappresentare. L’etica del lavoro di Langston è una parte importante del suo gioco, che ha messo a frutto giorno per giorno per diventare l’atleta che è oggi. Il nostro marchio è per gli atleti che lavorano sodo, che si sacrificano e si dedicano al loro mestiere in campo e fuori dal campo".

La vostra linea in che ambiti dell’abbigliamento sportivo spazia?

"Fondamentalmente scarpe, tute, calzini e cappelli. Ma il 2024 sarà un anno importante per noi, perché aggiungeremo anche diversi prodotti per il ’lifestyle’, fuori dai campi di gioco. Per questo stiamo cercando collaborazioni in Italia per dargli vita".

La vostra coppia ha avviato da alcuni anni anche una importante fondazione benefica nel vostro stato di origine, la Louisiana. Riuscite a seguirla anche dall’Italia?

"Sì, abbiamo creato la Langston Galloway Foundation, che in questa fase gestisce principalmente Sabrina. È lei che spesso fa avanti e indietro con gli Usa, per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Essa è al centro della missione della nostra famiglia, perché sentiamo sempre molto forte il fatto di avere una sorta di responsabilità nei confronti della nostra comunità".