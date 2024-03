I consigli anti-truffa per gli anziani: "Mai fidarsi degli sconosciuti"

Il circolo Usd Rondinara ha ospitato mercoledì pomeriggio un incontro dei carabinieri per illustrare i consigli anti truffe. I militari dell’Arma della provincia da sempre sono impegnati nel contrasto dei raggiri ai danni degli anziani. A Rondinara i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno tenuto una conferenza proprio sul tema delle truffe per ribadire mezzi e modi dei malintenzionati. Sono stati ricordati gli stratagemmi per smascherare in tempo i truffatori. Il consiglio più importante è sempre quello di diffidare dagli sconosciuti, e poi mai dare dare soldi o preziosi a coloro che si dichiarano membri delle forze dell’ordine, mai aprire agli estranei, nessuna confidenza con sconosciuti al telefono e non esitare a chiamare il 112. I carabinieri stanno intensificando gli incontri con i cittadini in circoli ricreativi, cinema, teatri, luoghi spesso frequentati dagli anziani.

m. b.