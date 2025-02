I consiglieri d’opposizione tuonano: "Terminal bus sia in sicurezza"

Chiedono che Seta "organizzi un trasporto autobus adeguato alle esigenze degli studenti che spesso non trovano posto sui mezzi sovraffollati o salgono su mezzi stipati all’inverosimile". E che il Comune "provveda rapidamente a mettere in sicurezza la stazione degli autobus senza stucchevoli proclami su opere impossibili da realizzare nell’immediato". Lo dicono i consiglieri di opposizione Alessandro Cagossi, Cristina Fantinati, Ivo Germani, Matteo Montanarini e Sabina Magri di "Novellara Democratica Civica" in seguito allo scontro tra una studentessa e un bus (foto) accaduto otto giorni fa nel piazzale della stazione.

I consiglieri segnalano poi come del progetto di riqualificazione dell’area, annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Simone Zarantonello al Carlino, "ancora non risulta traccia nel piano comunale 2025-2017, né a livello progettuale né per i finanziamenti".