I consiglieri regionali. Bondavalli e Delmonte all’Europarlamento

Missione a Bruxelles per i consiglieri regionali reggiani Stefania Bondavalli (lista Bonaccini Presidente) e Gabriele Delmonte (Lega) che fino a domani saranno impegnati insieme ad altri sette della delegazione dell’Emilia-Romagna per rafforzare il ruolo della Regione nell’Unione Europea. All’ordine del giorno, sono previsti incontri con la direzione generale della politica, la Task Force Recovery della Commissione Europea, la Direzione Generale Clima e con il Segretario Generale del Parlamento Europeo Alessandro Chiocchetti. "Senza Europa saremmo più isolati e in difficoltà – ha detto Bondavalli – Perciò occorre maggiore integrazione, più condivisione e più unità".