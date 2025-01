I consiglieri regionali: "Garantire risorse adeguate"

I consiglieri regionali reggiani hanno incontrato il neo commissario per la ricostruzione post-alluvione Fabrizio Curcio, chiedendo attenzione anche al nostro territorio colpito dal maltempo.

Due giorni fa, durante l’Assemblea Legislativa i consiglieri regionali Andrea Costa, Elena Carletti, Anna Fornili e Laura Arduini (nella foto con Curcio) hanno "ribadito la necessità di un cambio di passo per rispondere alle richieste di cittadini, imprese e Comuni colpiti. È fondamentale unificare la gestione delle emergenze per superare la frammentazione attuale, ridurre la burocrazia per chi chiede ristori e garantire risorse adeguate per la ricostruzione". E ancora: "Il nostro territorio ha ancora molte frane attive, problemi di viabilità e abitati colpiti che aspettano risposte. Serve un’azione coordinata da Piacenza a Rimini per assicurare equità e interventi efficaci. Il dialogo con Curcio e il presidente Michele de Pascale è stato molto positivo e continueremo a collaborare insieme per il bene dei cittadini e del nostro territorio".