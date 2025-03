I conti di una gestione da rivedere. Accumulati oltre 8 milioni di debiti. L’imperativo: ripianare le perdite

Perdite per quasi 4 milioni nel 2023, per circa 650mila nei primi dieci mesi del 2024: non decolla nell’ex Mercato Coperto la formula Eat&meet che nelle ambizioni voleva creare nel cuore di Reggio un vivace polo della ristorazione e un food market allettante. Il bilancio in rosso del gestore ‘La Galleria srl’ ne è lo specchio, come rivelato dalla testata online ReggioSera. Un buco che giustifica la recente uscita del socio di maggioranza, la portoghese Sierra Developement Holding Bv, controllata dalla multinazionale Sonae Sierra. Il cerino resta in mano, al 100%, all’altro socio: ‘Rei srl’, costituita da Daniele Menozzi (amministratore delegato) insieme ad altri ex dirigenti di Coopsette. I debiti sono un’altra voce dolorosa: oltre 8 milioni e mezzo di euro, di cui 5 milioni e 586mila verso soci (4,3 milioni verso i portoghesi di Sierra), 925mila verso le banche e 1 milione e 656mila verso i fornitori. ‘La Galleria srl’ al 31 dicembre 2023 evidenziava una perdita di esercizio pari a 3 milioni 921mila euro, dovuta in prevalenza alla svalutazione delle immobiliarizzazioni relative al Mercato coperto.

Questo aveva comportato un patrimonio netto negativo con il conseguente azzeramento del capitale sociale. Ma era l’anno del lancio dell’iniziativa, che scontava anche l’apertura avvenuta il 20 aprile. Così, nel corso del 2023, i soci avevano versato finanziamenti per 907mila euro per supportare l’attività operativa e la continuità aziendale. A fine anno il totale del debito finanziario verso i soci era di quasi 5,5 milioni mentre i debiti verso le banche erano di 925mila euro. Gli amministratori avevano perciò provveduto a scrivere un nuovo budget per il 2024 e il 2025, che prevedeva comunque ulteriori perdite, seppur in calo.

E in effetti nel 2024 non è andata meglio, tant’è che situazione economica patrimoniale e finanziaria al 31 ottobre scorso ha messo in luce una perdita di 648mila euro. I soci hanno provveduto nuovamente a ripristinare l’equilibrio patrimoniale della società, il 5 novembre, per un importo di 1 milione e 15mila euro, rinunciando tra l’altro a crediti. Per effetto dell’operazione il patrimonio netto della società è tornato in positivo, ed ammonta 175mila euro. Rei srl resta titolare della concessione del Comune fino al 2050: un tempo sufficiente per tamponare le perdite e soprattutto trovare un nuovo socio, con idee differenti su come fare vivere il Mercato Coperto con un’offerta che piaccia ai reggiani. I costi sostenuti per la ristrutturazione degli immobili del complesso, in funzione della concessione, sono stati ingenti: Mercato Coperto 8,6 milioni di euro; 495mila per il magazzino; per l’ex tribunale 268mila euro; 2,8 milioni per ex Casa dello Studente.

L’ad di Conad, Ivano Ferrarini, presentando il progetto del Pru Ospizio, in febbraio ha dichiarato: "Il Mercato Coperto? Se ce lo danno, lo prendiamo volentieri… Il centro storico è l’anello mancante alla nostra presenza, da tempo che cerchiamo all’interno dell’Esagono qualcosa di interessante ed importante per Conad. Ad oggi non abbiamo ancora trovato una soluzione in termini di superficie adeguata alle nostre aspettative. Nel caso in cui uscisse un’opportunità, come potrebbe essere quella del Mercato coperto, la valuteremmo molto volentieri".