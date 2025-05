I contrasti con Prandini dietro l’addio di Bertinelli

Stop al triplo incarico: dimissioni a sorpresa, Nicola Bertinelli lascia la presidenza regionale di Coldiretti, che ricopriva ininterrottamente dall’ottobre 2018. La nota con cui l’associazione ha diramato la notizia spiega che avrebbe rinunciato anche agli "altri incarichi associativi": il riferimento sarebbe al ruolo di vicepresidente vicario nazionale. La scelta viene motivata con la elezione – per la terza volta consecutiva – alla presidenza del Consorzio del Parmigiano Reggiano, "che richiede un impegno costante, pieno e strategico".

Bertinelli stesso dichiara: "Con il rinnovo del mio mandato alla guida del Consorzio ho ritenuto doveroso, per rispetto verso i ruoli istituzionali e verso l’organizzazione, fare un passo indietro dalle responsabilità in Coldiretti. Una scelta dettata dal senso di responsabilità e dalla volontà di garantire piena dedizione al Consorzio e continuità all’azione sindacale regionale". Gli addetti ai lavori ritengono che la motivazione non sia plausibile, in quanto l’accumulo di cariche e relativi impegni era già in essere quando venne eletto la seconda volta alla guida dell’ente di tutela del "re dei formaggi". Le voci di corridoio sono diverse. Alcune indicano in motivazioni squisitamente personali la decisione: il recente infortunio sciistico, la necessità di occuparsi di più dell’azienda agricola di famiglia, a Medesano, dove attività tradizionali (compreso il caseificio) si affiancano alla ristorazione e alla didattica. Altri invece ipotizzano contrasti insorti alla Coldiretti, in particolare col presidente Ettore Prandini. Ma anche che la terza presidenza al Consorzio si svolgerà in un contesto meno morbido: da una parte i dazi americani e le tensioni sui mercati internazionali, dall’altra la presenza nel direttivo consortile di big come Giuseppe Alai che renderanno a Bertinelli più ristretto lo spazio di manovra come presidente. Un terzo mandato in cui il suo ruolo è meno puntellato dopo che, nella fase elettorale, nella sezione modenese del Consorzio è avvenuto un ribaltone (i caseifici della montagna l’hanno spuntata i colossi della pianura come il Caseificio 4 Madonne e Granterre/ParmaReggio) e nella sezione bolognese a sorpresa ha perso Guglielmo Garagnani (Fdi), per anni presidente regionale di Confagricoltura ed ex vicepresidente del Consorzio. Sullo sfondo anche lo scontro dell’anno scorso tra Coldiretti e "Mediterranea", sigla che unisce Confagricoltura e Unione Italiana Food con a capo Paolo Barilla (vicepresidente dell’omonimo gruppo). In seguito alle dimissioni, sono state attivate le procedure previste dallo Statuto per la convocazione dell’Assemblea regionale, per eleggere il nuovo presidente entro il mese di maggio.

Francesca Chilloni