I controlli e la collaborazione con il Comune: "I primi risultati si vedono. Ma non basta"

Il nostro viaggio tra i gruppi di controllo di vicinato è doveroso: a Reggio, dal basso, ci sono tante persone che vogliono darsi da fare per migliorare la vivibilità della propria città e per segnalare ogni episodio di delinquenza. Non devono essere un tabù, queste forme di partecipazione attiva, e anzi crediamo che il ‘modello reggiano’, costruito sulla cooperazione con le forze dell’ordine e con le istituzioni, possa fare scuola altrove. Nessuno deve sentirsi solo, né a Reggio né in nessuna altra città. In questa pagina quattro testimonianze da altrettanti diversi quadranti reggiani. Un pungolo, costante, per chi deve assicurarci sicurezza e benessere.