"I controlli stanno dando i loro frutti"

"Il presunto contesto di illegalità rafforza la convinzione sull’efficacia dei controlli negli stabili della zona stazione". È il commento del questore Giuseppe Ferrari, il quale ribadisce la bontà dell’attività di repressione e prevenzione nell’area attorno a piazzale Marconi "disposti per per contrastare fenomeni di illegalità, quali l’abusivismo edilizio, le locazioni “in nero”, lo sfruttamento della manodopera, il favoreggiamento della immigrazione clandestina, oltre che quello degli allacci abusivi alle utenze e la manomissione degli impianti, che possono mettere in pericolo la pubblica incolumità". Infine ricorda un’analoga operazione congiunta con polizia locale e guardia di finanza che aveva portato al rinvenimento di 200mila euro in un appartamento di via Turri e da qui sono arrivati a scoprire e chiudere un opificio di Novellara.