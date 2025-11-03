I cori fascisti a Parma. È reggiano il coordinatore di Gioventù Nazionale

C’è anche un reggiano coinvolto nel caso dei cori fascisti e gli inni a Mussolini fuori e dentro la sede di Fratelli d’Italia a Parma. Il coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale è infatti il 26enne Jacopo Tagliati. Anzi, era. Perché il partito della fiamma lo ha sospeso in via cautelare avviando una procedura disciplinare d’urgenza a carico dei tesserati coinvolti, commissariando la sezione. Tagliati è nato e cresciuto a Castelnovo Monti, dove vive la sua famiglia molto nota in Appennino. Laureato in scienze politiche all’Università di Parma, dove si è avvicinato al mondo di destra entrando in Azione Studentesca. Si è poi trasferito nella città ducale e lavora come promoter finanziario bancario.

La bomba è scoppiata venerdì scorso quando su Fanpage è apparso un video riguardante canti e cori scanditi nella sede di Fratelli d’Italia a Parma, utilizzata anche da Gioventù Nazionale. La canzone che cantano è ‘Me ne frego’. Questa la parte di testo che si sente: "Se il sol dell’avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello, col manganello e le bombe a man!". E poi: "Duce, Duce". Accaduto che secondo alcuni risalirebbe al 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, ma per Fd’I risale a due giorni prima. Intanto indaga la Digos con la procura di Parma che ha aperto un fascicolo d’inchiesta modello 45, per ora senza ipotesi di reato. Subito feroci le polemiche anche a livello nazionale, col Pd a insorgere contro la premier Meloni che per ora non ha commentato la vicenda. Il sindaco di Parma, Michele Guerra ha condannato così: "Non accettiamo né ora né mai squallida propaganda di tempi passati e orrendi". La sezione di Fd’I Parma (il presidente provinciale è Federico De Belvis, noto avvocato a Reggio), ha puntualizzato: "Prima ancora dell’articolo di Fanpage abbiamo proceduto al commissariamento del gruppo giovanile. Non c’è bisogno che ci si dica come comportarci rispetto a situazioni su cui, da sempre, mostriamo massima chiarezza e nettezza. Due caratteristiche che da sinistra non si riscontrano, e da cui non accettiamo lezioni. Ribadiamo, come sempre, ferma distanza da ogni forma di estremismo o comportamento inappropriato, riaffermando, al tempo stesso, i valori di libertà, responsabilità e rispetto delle istituzioni". Mentre Priamo Bocchi, esponente di Fd’I difende Tagliati e i coinvolti: "Non è un terrorista, sono dei bravi ragazzi".