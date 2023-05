I correggesi intervistano i 4 candidati sindaci

Nuovo confronto pubblico tra i candidati sindaci a Correggio, stasera alle 20,30 alla sala del centro sociale XXV Aprile, con un dibattito organizzato dal gruppo social "Se sei di Correggio…".

Nei giorni scorsi, proprio in vista di questo evento, sono state raccolte domande da porre ai quattro possibili sindaci di Correggio Roberto Cesi, Simone Mora, Giancarlo Setti e Fabio Testi. E si preparano gli ultimi incontri elettorali.

La coalizione di centrosinistra giovedì alle 21 a palazzo dei Principi parla di "Sanità e scuola", venerdì 12 maggio chiusura della campagna elettorale dalle 18 al chiosco Spiriti Allegri al parco Biagi con musica dal vivo e dj set.

Chiusura della campagna elettorale con festa in musica al parco Caduti del lavoro di via Manzotti, venerdì sera per la coalizione "Si può fare".

La lista di centrodestra, invece, chiuderà la propria campagna venerdì alle 11 con un incontro all’hotel I Medaglioni col viceministro all’industria, Valentino Valentini, mentre alle 21 in programma una festa in musica (con Formentelli’s Family) tra palazzo dei Principi e la sede elettorale di piazza San Quirino.