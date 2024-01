I crimini nazisti visti da una bimba

La stagione del teatro Rinaldi

di Reggiolo prosegue oggi alle 17,30 all’auditorium Fellini-Masina con "Maledetti da Dio. Francoforte 1963", una co-produzione On Art Aps e Teatro Rinaldi (info: tel. 375 6387639).

Dal ritrovamento, in un baule, di un plico di lettere scritte dal nonno Elazer per la nipote Greta, la bambina viene catapultata indietro nel tempo e assiste come narratrice al primo processo per crimini nazisti effettuato in Germania.

Drammaturgia di Matteo Bartoli, con Francesco Calabrò, Federico Cella, Susanna Torelli, Lucia Chierici, Ennio Cantoni, Monica Mirandola, Camilla Guatteri, Marco Rovacchi, il Coro Adorno, il Coro delle voci bianche di Reggiolo e il Coro della scuola media ad indirizzo musicale "Balletti" di Quattro Castella, diretti da Luigi Pagliarini, per la regia di Marco Rovacchi e Francesco Calabrò.