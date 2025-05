I cugini di Saman portati in carcere. Arrestati dopo l’ergastolo in appello. La Corte: "C’è il pericolo di fuga"

"Pericolo di fuga". Lo ha ravvisato la Corte d’Assise d’Appello per Ikram Ijaz e Noman Ul Haq, condannati in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio e la soppressione di cadavere della 18enne pakistana Saman Abbas a Novellara. Per i due cugini connazionali, dapprima assolti dal tribunale reggiano nel dicembre 2023 e poi ritenuti colpevoli il 18 aprile scorso, è stata di nuovo disposta la custodia cautelare in carcere, in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura generale di Bologna; nel secondo processo l’accusa era stata sostenuta dal sostituto procuratore generale Silvia Marzocchi e dal pubblico ministero reggiano Maria Rita Pantani. Il nuovo verdetto ha confermato l’ergastolo per i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e innalzato la pena a 22 anni per lo zio Danish Hasnan, a oggi ritenuti responsabili di entrambi i reati; sono state inoltre riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili e abietti. Dopo la morte di Saman, avvenuta tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, i cinque parenti si allontanarono man mano da Novellara. Ijaz fu poi arrestato in Francia, a Nimes, a fine maggio 2021, Noman Ul Haq a Barcellona nel febbraio 2022; poi furono portati in Italia, dove rimasero in carcere sino alla sentenza di primo grado, a seguito della quale furono liberati. Ieri i due cugini sono stati di nuovo accompagnati nel carcere della Pulce dai carabinieri del nucleo investigativo reggiano.

La Corte presieduta dal giudice Domenico Pasquale Stigliano ritiene che sussista il pericolo di fuga in base a un quadro che unisce aspetti del passato e altri sopraggiunti di recente. Si annota "lo stretto rapporto temporale tra omicidio e fuga". Il fatto che "la fuga ebbe luogo quando la polizia giudiziaria italiana ancora esplorava l’ipotesi di sequestro di persona della ragazza, e non già l’omicidio". E che l’allontamento avvenne "non appena si munirono di un’adeguata provvista economica per l’immediato sostentamento". Secondo i giudici, l’impiego di documenti propri, e non falsi, "esprime l’incapacità di procurarsi documenti falsi, non la determinazione di non occultare i propri movimenti". Si rimarca come i due "siano stati cautelati sino al dicembre 2023, per cui in questo lasso cautelare sono stati impossibilitati a pianificare e attuare ulteriori comportamenti di fuga". E si evidenzia che da allora è intervenuto "un fatto nuovo", ovvero "la loro condanna all’ergastolo". La Corte ha deciso la misura più pesante ritenendo che a oggi non siano adottabili i domiciliari con braccialetto elettronico.

Le difese avevano parlato di "allontanamento dovuto alla paura" nata dopo l’arrivo dei carabinieri a casa di Saman il 5 maggio 2021 e la partenza improvvisa di Hasnain e di Alì Haider, il fratello di Saman. I due cugini erano andati via da Novellara il 7 maggio. L’avvocato Mariagrazia Petrelli, che assiste Ijaz, disse che lui attivò la geolocalizzazione a Marsiglia e che comprò un biglietto Flixbus per la Spagna a proprio nome. L’avvocato Luigi Scarcella aveva sostenuto che pure il suo assistito Noman Ul Haq acquistò un biglietto Flixbus a lui intestato, che appena arrivato in Spagna comprò una scheda telefonica col proprio nome e che, a Barcellona, presentò in municipio nel dicembre 2021 una domanda di domicilio sempre con le sue generalità. Tutti argomenti che erano stati condivisi dai giudici di primo grado. "Non ho ancora letto il provvedimento del Riesame, ma immaginavo questa decisione alla luce del ribaltamento del verdetto", dichiara l’avvocato Petrelli, che preannuncia "ricorso al tribunale del Riesame".