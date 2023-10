’I Da Correggio d’Austria’. Ottocento anni di storia

Dodici anni di meticoloso lavoro di ricerca storica e interpretazione testi che ha dato vita a quattro volumi che formano un’opera unica, in cui viene ricostruita la storia de "I Da Correggio d’Austria", la famiglia che per 800 anni ha regnato sul territorio di Correggio. E’ lo straordinario risultato della passione e competenza di Iames e Fabrizia Amaini, presentato sabato scorso presso il ridotto del teatro "Asioli" alla presenza di oltre 300 persone. C’era tutto il tessuto produttivo correggese a rendere omaggio al lavoro degli autori, un’emozionata Fabrizia Amaini e il cugino Iames, imprenditore fra i più apprezzati in paese e fondatore a inizio anni ’70 del marchio Blap’s, scomparso a dicembre del 2020 a 73 anni.

Sono quattro i volumi che compongono un trattato elegante per rilegatura e dal valore storico e didattico impareggiabile: il primo "Le gesta dei Da Correggio" ricostruisce la storia della casata e della città, il secondo ("Tra leggenda e storia") ne ripercorre la lunga reggenza, il terzo ("Gli ultimi Da Correggio d’Austria in esilio") racconta gli ultimi anni della dinastia e il quarto ("Correggio e la sua storia dalle origini a fine Seicento") che chiude il cerchio di un lavoro unico nel suo genere.

"Siamo di fronte a un’opera di grande spessore – le parole del sindaco Fabio Testi – perché il lascito di Iames e Fabrizia ci racconta in pieno la loro passione per Correggio ed è un punto di partenza fondamentale per chi vuole capire la nostra storia". Durante l’evento - condotto da Francesca Manzini, curatrice del Museo Il Correggio - l’assessore alla cultura Gabriele Tesauri ha anticipato la volontà dell’amministrazione di portare i volumi nelle scuole correggesi dalle ultime classi delle elementari, fino alle medie e superiori. A rappresentare la famiglia Amaini, oltre a Fabrizia, c’erano la moglie di Iames, Annachiara e i figli Erica e Nicolò.

"L’emozione è tanta – le parole di Fabrizia – perché con Iames abbiamo trascorso nove anni fianco a fianco e gli ultimi tre senza di lui sono stati un grande condensato di emozioni e voglia di completare l’opera. Abbiamo passato giornate su giornate fra archivi pubblici e parrocchiali, alla ricerca di fonti e documenti, spesso incomprensibili perché scritti in un latino maccheronico, per riordinare cronologicamente una storia che fino al 1630 era stata scritta in modo incompleto, mentre dall’esilio del 1634 fino alla fine della genealogia, nel 1711, è stata ricostruita ex novo. Il più grande rammarico è che Iames non abbia potuto vedere l’opera terminata, ma sono certo che lui sia stato accanto a noi anche in questi ultimi tre anni".

Il figlio Nicolò ha raccontato la passione del padre, "che caricava sul suo furgone il grande fotocopiatore per portarlo nelle biblioteche e quando parlava delle sue ricerche gli brillavano gli occhi".

Per capire il valore dell’opera basta ascoltare il professor Gabriele Fabbrici, storico fra i più apprezzati in Italia. "I due autori hanno fatto un lavoro dal valore straordinario – ha spiegato – che si muove due binari: l’ultimo volume dopo la perdita del feudo è una ricostruzione dettagliata e definitiva dell’albero genealogico dei Da Correggio, materiale fondamentale per qualsiasi studioso che si voglia accostare a questo tema, mentre negli altri tre vengono messe a disposizione di tutti fonti storiche che sono un prezioso materiale didattico per le scuole".

L’opera "I Da Correggio d’Austria" curata da Visualgraf sarà disponibile per la vendita, anche dei singoli volumi, da novembre: per informazioni si può scrivere a info@visualgraf.it.