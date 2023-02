"I dati Invalsi ci danno ragione: funzionano"

Sono sempre meno i bambini che abitano nel nostro Appennino, lontani chilometri dalla scuola. Così sono ‘rinate’ le pluriclassi. Giuseppina Gentili dirigente all’Istituto comprensivo Castelnovo Monti e all’IC Ventasso, coinvolta nella sperimentazione regionale, spiega: "Le pluriclassi hanno valore pedagogico e formativo. I risultati, secondo i dati Invalsi, sono comparabili ed anche migliori di quelli degli alunni delle monoclassi". Gentili continua: "Ci sono pluriclassi anche alle medie. Nella scuola secondaria si procede come alla scuola primaria con approfondimenti disciplinari, ore di potenziamento per matematica, italiano e, in qualche, caso inglese. La centralità dei processi di insegnamento-apprendimento nelle pluriclassi è nella strutturazione del setting d’aula e nella metodologia didattica della ricerca-azione, con articolazione di spazi laboratoriali per gli alunni, percorsi di costruzione della conoscenza attraverso compiti autentici, attività di metacognizione, attività peer to peer, peer education, classe capovolta".

Il progetto per le piccole scuole di montagna è partito dall’Usr regionale creando una rete tra l’Istituto Comprensivo di Ventasso e quello di Valle del Montone (Forlì–Cesena) per sperimentare una nuova struttura ordinamentale per la scuola primaria articolata in pluriclassi. "Nelle pluriclassi il clima educativo è, quasi, familiare, con personalizzazione dell’apprendimento in modo più naturale – afferma Gentili – La scuola è spesso l’unica risorsa formativa strutturata per gli alunni, la loro socialità in presenza si concretizza nel contesto scolastico. Alla richiesta ad un alunno di terza media di quale sia stata la cosa più importante della sua esperienza scolastica ha risposto: ‘ i miei compagni di scuola’".

Mariagiuseppina Bo