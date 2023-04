I dati Unindustria "La meccatronica è un gioiello"

Un gruppo meccatronico da 400 aziende con oltre 27mila dipendenti che supera gli 11 miliardi di fatturato complessivo. Un vero e proprio "gioiello" quello che la presidente di Unindustria Roberta Anceschi ha presentato a Sergio Mattarella. Con tanto di cifre a corredo: "L’industria meccatronica nel 2022 ha confermato la propria eccellenza stabilendo un nuovo record nelle esportazioni (+14% rispetto al 2021). I motivi di questa performance sono molteplici: intanto la capacità di modificarsi e adattarsi, soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione. Poi i nuovi contratti sul lavoro dei metalmeccanici, che hanno confermato questa categoria come punto di riferimento delle relazioni industriali in Italia. Ma ci sono nuove sfide che incombono".

Il quadro locale tracciato da Unindustria conferma quanto detto da Anceschi, anche se gli incrementi tra import ed export, cresciuto di 45 miliardi di euro, è stato "influenzato dalla crescita dei valori medi unitari". Anceschi ha poi proseguito: "Ci sono due prerogative davanti a noi ora: da una parte, quella della sostenibilità. Le imprese hanno reggiane hanno sempre giocato un ruolo importante e continueranno a farlo. Dall’altra, la sfida legata alla crisi demografica. La popolazione aziendale invecchia, mentre le competenze richieste sono in costante aggiornamento e verso l’innovazione. Ecco perché i giovani dovranno poter trovare la loro naturale collocazione avviando in tal modo la costruzione del loro e del nostro futuro".

Più in generale, secondo Unindustria, il quadro congiunturale reggiano resta (seppur debolmente) positivo. Da una recente indagine inoltre, il 32% delle imprese si dichiara soddisfatta del proprio portafoglio ordini attuale; il 28% prevede incrementi di produzione e il 22% di dover aumentare, nel prossimo semestre, i livelli occupazionali. Rimane tuttavia un 10% che definisce cattiva o pessima la situazione della liquidità aziendale.

"Il dato interessante – ha proseguito Alberto Rocchi, presidente del gruppo meccatronico Unindustria Reggio – è che nella realtà reggiana solo il 10% delle imprese supera i 100 milioni di fatturato, mentre il 50% si colloca nella fascia sotto i 10. Ecco perché è fondamentale proteggere le piccole medie imprese, il segreto meglio custodito del capitalismo italiano, e i fornitori, per affrontare le prossime sfide tecnologiche, soprattutto sull’elettrico".

ste. c.