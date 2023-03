I Davnia Kazka cantano la pace

Oggi alle 17 nella chiesa parrocchiale di Gualtieri è in programma l’incontro-spettacolo dei Davnia Kazka, gruppo musicale che arriva dall’Ucraina e che canta i temi della pace. La band è impegnata in questi giorni in un tour tra le province di Mantova e Reggio, comprendendo anche le tappe di Novellara, il 9 marzo, e al teatro San Prospero di Reggio, il 16 marzo. Il gruppo è composto dal cantante Eugenio Chepil, accompagnato da Sergio Minaev alla chitarra, Michele Dudai alla fisarmonica, Leontiy Zubchyk al basso, Igor Ishchuk al sassofono, Andriy Edinak alla tromba, Buhaiov Serhii alla batteria. Il tour della band è finalizzato pure alla raccolta di fondi pro connazionali in difficoltà, attraverso la Fondazione benefica Proxen. La prima tappa reggiana a Gualtieri rappresenta un incontro promosso da Unità pastorale e Comune.