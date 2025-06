"I dem non disturbano i potenti"

"A livello nazionale, la vicenda ha già prodotto interrogazioni parlamentari da parte di M5S e AVS. Eppure, nella città del Tricolore, l’amministrazione resta muta davanti ai soprusi. Maramotti non si tocca". Così Coalizione civica, con Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli che tornano sul loro odg bocciato dalla maggioranza. "Il Pd ha scelto una posizione democristiana, ambigua, pensata per non disturbare la dirigenza Max Mara, presentando un documento mediato e votato solo da loro. A Reggio, i diritti valgono solo finché non toccano i potenti".