I dem verso le regionali. Ecco i sei candidati: "Ma ora dovremo sanare le ferite nei circoli"

Nessuna sorpresa, dopo gli accadimenti degli ultimi giorni, dalla direzione provinciale del Pd in merito alla scelta dei candidati al consiglio regionale, ma la chiara espressione, testimoniata anche dalle 14 astensioni riscontrate al momento della votazione finale, di un disagio politico concernente la mancata rappresentanza della città di Reggio tra gli esponenti Dem che concorreranno per guadagnarsi una poltrona nell’assise di Bologna.

Questo il responso dell’assemblea svoltasi lunedì sera nella sede di via Gandhi, che ha deliberato le ’nomination’ verso le imminenti elezioni. Nella quota maschile scendono in campo i consiglieri uscenti Andrea Costa e Federico Amico, assieme all’attuale assessore Regionale all’Agricoltura Alessio Mammi. Tutti volti nuovi invece in ambito femminile: si candidano Elena Carletti, sindaco uscente dopo due mandati di Novellara, Anna Fornili, consigliere d’opposizione a Casina e Laura Arduini, segretaria provinciale dei Giovani Democratici.

Antonella Incerti, invece, tiene a precisare: "Ho deciso di non porre la mia candidatura nonostante alcune sollecitazioni – che peraltro ringrazio e che rivolgo in particolare alla Conferenza donne democratiche di Reggio Emilia – non per disimpegno ma piuttosto per investimento su forze nuove sopratutto su giovani donne a cui non farò mancare il mio contributo per continuare a portare avanti le politiche sui diritti e le pari opportunità".

Alla riunione della direzione provinciale erano presenti quasi tutti i membri, 75 su un totale di circa 80 e ad esprimere parere favorevole alle citate candidature è stata la netta maggioranza. Con le riserve espresse dai quattordici astenuti, quasi tutti espressione dei circoli della città. Un problema politico che Massimo Gazza, segretario provinciale del Pd, non nasconde: "Il gruppo dirigente – afferma – sente la grande responsabilità di sanare le ferite che si sono create nei gruppi cittadini e nelle personalità politiche da essi espresse. Potremo parlare di obiettivi politici raggiunti solo quando avremo valorizzato l’apporto di Luca Vecchi e messo in fila le istanze dei circoli di Reggio".

Un dato che evidenzia anche il deputato Pd Andrea Rossi, che in un post su Facebook, scrive: "Sarà compito dei livelli regionale e nazionale del partito riconoscere e valorizzare la sua figura (quella di Vecchi, ndr) che per 10 anni ha servito con dedizione la propria città, affrontando anche la complicata stagione del Covid. È stato apprezzato a livello nazionale come vicepresidente dell’Anci".

Riguardo all’ufficializzazione delle candidature Massimo Gazza ha voluto porre l’accento sul fatto che "i candidati scelti caratterizzano positivamente la nostra realtà, con il giusto mix tra conferme e innovazione. Tra le donne candidate due su tre sono molto giovani, e dimostrano che il Pd investe sulle nuove generazioni. Crediamo che questa lista si farà apprezzare dal territorio".

Oltre alla Fornili e all’Arduini tenterà di approdare in consiglio regionale anche Elena Carletti la quale si è detta "onorata di far parte delle candidature. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta, per me inizia un nuovo viaggio".

Dopo la ratifica formale formulata ieri sera dalla direzione regionale, partirà ufficialmente la corsa elettorale anche in seno al Pd.