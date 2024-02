I DeSamistade domani a Rubiera per beneficenza

Attivi da oltre dieci anni sulla ‘cattiva strada’ del cantautore Fabrizio De André, i DeSamistade si esibiranno domani, alle 21, all’Herberia di Rubiera, con un concerto in cui riporteranno in vita l’album del 1971 ‘Non Al Denaro, Non all’Amore né al Cielo’. Il complesso polistrumentale reggiano si cimenta in uno dei capolavori giovanili di Fabrizio De André, con un concept che trae ispirazione dalle poesie dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, dando vita a un affresco di memorie sepolcrali e anime, segnate da un messaggio di libertà, ribellione e anticonformismo. Non a caso l’Antologia fu censurata durante il Ventennio, a causa della forte impronta anti-capitalista con cui le poesie riescono, ancor oggi, a smascherare l’ipocrisia delle convenzioni piccolo-borghesi, restituendo dignità ai valori dell’Umanesimo, tanto cari a Faber. Il ricavato a ‘Cuamm-Medici con l’Africa-Modena e Reggio’. Info: 340 5665861.

l.m.f.