I Diavoli si rialzano. Il Colorno non ha scampo

VALORUGBY EMILIA

31

HBS RUGBY COLORNO

19

VALORUGBY EMILIA: Bruno; Resino, Leituala (78’Farolini), Schiabel F (47’Majstorovic), Colombo; Ledesma, Cuoghi (78’Gherardi); Amenta, Paolucci (cap), Tuivaiti (78’ Esposito); Du Preez (56’ Pisicchio), Schinchirimini; Favre (59’Rossi), Silva (47’Cruz), Diaz (64’ Rimpelli Daniele). All. Violi

HBS RUGBY COLORNO: Gesi (78’Di Gianmarco); Corona, Ceballos, Waqanibau, Batista; Hugo, Palazzani (cap) (56’ Del Prete); Koffi, Cachan Rojo (41’Manni), Mbandà (42-44’’Mengoni, 74’ Mengoni); Ruffolo, Van Vuren (35’Mugnaini); Lastra Masotti (41’Galliano), Ferrara (59’Rosario), Lovotti (59’Taddei). All. Garcia

Arb.: Bottino (Roma), AA1 Rosella, AA2 Chirnoaga, quarto Uomo Pier’Antoni. Tmo: Pennè

Marcatori: p.t. 18’ m. Amenta tr.Ledesma (7-0), 28’ m.Leituala tr.Ledesma (14-0); s.t. 43’ c.p. Ledesma (17-0), 46’ Mugnaini (17-5), 51’ m.Paolucci tr.Ledesma (24-5), 66’ m.Koffi tr.Ceballos (24-12), 77’ m.Paolucci tr.Ledesma (31-12), 79’m.Koffi tr.Ceballos (31-19)

Calciatori: Ledesma (Valorugby) 5/5; Ceballos (HBS Rugby Colorno) 2/3

Note: primo tempo 14-0. serata fredda, circa 2°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 250.

I Diavoli si rialzano vincendo con merito il derby serale contro Colorno. Al Mirabello finisce 31-19 con i reggiani che conquistano anche il punto di bonus in virtù delle quattro mete segnate. Coach Violi in settimana aveva chiesto ai suoi ragazzi una risposta in termini di impegno e difesa. E la risposta è arrivata con una prestazione autorevole e convincente. È Mirko Amenta (foto), uno dei veterani, a spezzare l’equilibrio con una meta convalidata dopo l’intervento del TMO: Ledesma trasforma per il 7-0. Reggio raddoppia al 28’ con una straordinaria azione personale di Giovanni Leituala. L’intervallo vede i granata avanti per 14-0. Colorno esce dagli spogliatoi con un triplice cambio (Manni, Galliano e Mugnaini per Cachan, Van Vuren e Lastra Masotti), Violi conferma il XV di partenza. Nel finale Paolucci chiudere le ostilità con la quarta meta che consegna al Valorugby anche il punto di bonus.

• In casa reggiana si festeggia anche l’esordio in maglia azzurra di Giulio Bertaccini: il capitano è stato infatti inserito tra i 23 giocatori per la partita di domenica a Marassi contro la Georgia.