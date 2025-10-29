I dipinti di Govi nello chalet dimenticato

Una cinta di rovi circonda il vecchio chalet, cercando di difenderlo dai rari e casuali visitatori. A Rontano, sulle colline che si affacciano sopra Roteglia, sorge da quasi un secolo un casino di caccia, ora in piena rovina. Fu fatto costruire nel 1943 dal facoltoso avvocato Maestri, che ne affidò disegno e decorazioni a due suoi famosi amici: l’architetto Prospero Sorgato e il pittore Anselmo Govi, quest’ultimo già autore dei dipinti del Teatro Ariosto. I tre - Sorgato, Maestri e Govi - erano uniti dall’amicizia ma anche dalla passione per la caccia.

In quella commessa informale la creatività di Govi trovò libero spazio: il pittore reggiano dipinse sulla facciata le divinità Diana e Atteone, nell’atrio un ritratto del gruppetto di amici, sulle pareti della sala da pranzo scene di caccia, in cucina la cuoca fra i vapori delle pentole; ma il gioiello del complesso, secondo una descrizione di allora, era il “delizioso” bagno, decorato da Govi con pesci e fondali marini sulle pareti e con un cielo solcato da gabbiani sul soffitto. L’idea era quella di immergersi nella vasca, dopo una giornata di caccia, sentendosi come cullati in fondo al mare.

Di questa riserva fu ospite anche Fausto Coppi, nell’autunno ‘48. Dopo aver vinto a Bologna il Giro dell’Emilia il grande campione si fermò a Reggio dall’amico Giannetto Cimurri (e diede una carezza a suo figlio Giorgio, otto mesi, raccontò un giornale); poi Coppi e Cimurri, insieme al pugile Bondavalli, salirono a Rontano con fucili e stivali.

Ma quei giorni di ospiti famosi e allegri banchetti pian piano svanirono, mentre il gruppetto di amici invecchiava. Dopo un periodo di declino, nei primi anni ‘80 lo chalet fu chiuso e da allora giace abbandonato, sommerso dal bosco come una nostra piccola Machu Picchu.

Nell’edificio principale tetto e pavimenti sono crollati e dei dipinti di Govi non si scorge ora pressoché più traccia. Ma se ci si inoltra un poco più a fondo nel boschetto, lasciando che i rovi scortichino un altro po’ gambe e braccia (pare di essere in un mondo a parte, ma a cento metri in linea d’aria sorge l’agriturismo San Valentino), si ha la fortuna di imbattersi in una casupola a sé stante, una sorta di tempietto che con un poco di emozione per il visitatore si rivela essere proprio il bagno dalle decorazioni marine ammirato da Coppi.

Il tetto, seppur un po’ stortarello, è ancora al proprio posto e ha finora difeso come ha potuto i dipinti sottostanti: sulle pareti pesci e cavallucci marini sarebbero così ancora in discrete condizioni se negli anni ’90 non fossero stati sfregiati da decine di graffiti (“W la Sampdoria”, “W la Lega Nord”, eccetera) incisi da ragastass di collina; il soffitto è stato risparmiato dai graffiti ma la forza di gravità e l’umidità infiltrantesi dal tetto hanno fatto crollare buona parte dell’intonaco, dipinto come il cielo. È rimasto aggrappato lassù solo un gabbiano, unica delle tante fatiche di Govi sopravvissuta al tempo, alle intemperie, all’umidità, ai crolli e ai ragazzacci. È ben disegnato, fa un po’ pena così solo e fragile e sarebbe bello riuscire a salvarlo prima che ceda anche lui.

Com’è possibile ammirare le opere cittadine di Govi (i soffitti e il sipario del teatro Ariosto, le pareti di palazzo Ancini, la cupola della chiesa di San Pietro) e lasciare marcire in silenzio i suoi dipinti boscherecci?