"I dirigenti donino l’indennità di 5.500 euro alle popolazioni alluvionate della Romagna"

"Apprendiamo che l’Unione Tresinaro Secchia ha pagato ad alcuni dirigenti e ad alcune ‘elevate qualificazioni’ ben 5.551,60 euro come indennità extra per la gestione della frana di Baiso e per avere inviato del personale a lavorare nelle zone alluvionate in Romagna".

A dichiararlo è il segretario regionale Sulpl Emilia Romagna Luca Falcitano (foto) sollecitando un ‘gesto concreto’ per i cittadini della Romagna ai dirigenti dell’Unione. "Come è ben noto – spiega Falcitano – a sostegno delle popolazioni alluvionate in Romagna e sulla gestione della viabilità della frana di Baiso, in strada c’erano gli agenti della polizia locale dell’Unione e di altri comandi nonché la polizia locale provinciale di Reggio h24 e sette giorni su sette. Siamo rimasti un po’ perplessi da quanto appreso e sulla destinazione di tali indennità extra. Tutto ciò potrebbe però essere un esempio per un’azione concreta di solidarietà da parte di chi dirige una pubblica amministrazione". Il Supl rivolge un appello a chi ha "percepito queste indennità extra provenienti dalla Protezione civile", chiedendo di destinare i fondi in beneficenza alle popolazioni alluvionate della Romagna.

"Quale miglior gesto se non liquidare tali somme proprio alle persone che sono ancora in attesa di ricevere i ristori dallo Stato?", osserva il segretario del sindacato unitario lavoratori polizia locale

mat. b.