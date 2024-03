I dirigenti esultano. Meggiato e Rinaldi: "Sempre corretti"

"Sono sempre stato sicuro di aver sempre lavorato correttamente, nel rispetto della legge e nell’interesse della collettività e del Comune per cui lavoravo. Finalmente, purtroppo dopo cinque anni, è stato riconosciuto", dichiara Alessandro Meggiato, ex dirigente municipale alla Mobilità, assolto per il bando confermato al Consorzio Tea. Nando Rinaldi, direttore dell’istituzione Scuole, commenta così il verdetto liberatorio sull’asilo Maramotti: "Sono contento del fatto che la richiesta di assoluzione, fatta anche dalla pubblica accusa, sia stata confermata . È la conferma di un’impostazione corretta, che era quella seguita, e ora della necessità di mettere un punto e continuare a gestire le scuole con la diligenza e la correttezza che credo mi abbiano sempre contraddistinto". Sono entrambi difesi dall’avvocato Ernesto D’Andrea. L’ex assessore alle Infrastrutture Mirko Tutino, difeso dall’avvocato Valeria Miari, si affida a Facebook: "Sono felice e soddisfatto per gli imputati assolti, persone che conosco bene e che ho visto lavorare con competenza, onestà e lealtà".