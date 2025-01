I ’Dirotta su Cuba’ celebrano i trent’anni di successo

Chi non ricorda "Gelosia", del 1994, oppure "Solo baci" dell’anno successivo… Sono canzoni diventate veri e proprio "tormentoni", in quel periodo, grazie ai Dirotta su Cuba, una band nata a Firenze alla fine degli anni Ottanta, che poco tempo dopo scalava la hit parade con Rossano Gentili, Stefano De Donato e la voce di Simona Bencini. I "Dirotta su Cuba" saranno in concerto al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, nella serata di venerdì 24 gennaio, nell’ambito di un evento che prevede il concerto del gruppo e un "Help Party" anni 90-00, con dj set musicale. Alle 21,30 apertura del locale, alle 22,15 inizio del concerto, a mezzanotte il dj set dell’Help Party.

Ormai a trent’anni dall’uscita del leggendario singolo "Gelosia", i "Dirotta su Cuba" propongono il loro "Let’s Celebrate Tour". Un concerto spettacolare che ripercorre tre decenni di successi della band, con un sound unico che ha segnato un’epoca tra acid jazz e funk. Nel giugno del 1994 "Gelosia" fece il suo debutto in radio, portando i "Dirotta su Cuba" a un successo clamoroso e inaspettato. Grazie a Simona Bencini, voce e anima del gruppo, la band è tornata a emozionare con una carica di energia e groove in tour di grande successo, tra cui grandi successi al Bravo Caffè di Bologna e al Blue Note di Milano. E ora i "Dirotta su Cuba" sono pronti a celebrare il loro trentennale anche al Fuori Orario.

Antonio Lecci