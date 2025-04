I dischi si sposano con il vino. Torna l’evento ’Vyni Festival’

Musica, dischi e vino si prenderanno i luoghi più rappresentativi di Reggio il prossimo weekend, in occasione del festival Vyni, che torna, dopo l’esperienza pilota del 2024, per quella che a tutti gli effetti viene definita prima edizione da Andrea Favali, direttore artistico, e Alfredo Tronci, direttore di produzione.

Vyni Festival – festival del Vino e del Vinile renderà il centro un’esperienza entusiasmante da vivere, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile, sottolinea Stefania Bondavalli, assessora al Commercio, davanti a vicesindaco De Franco e associazioni di categoria, ribadendo che "quest’anno la manifestazione vuole essere qualcosa di completamente diverso, dopo la volta scorsa, andata benissimo. Migliaia di persone in piazza San Prospero hanno fatto la differenza. Impegno, coinvolgimento e investimento hanno richiesto risorse ulteriori, economiche e umane, per realizzare tutto questo. Una sfida ambiziosa, che i direttori hanno scelto di percorrere fino in fondo. E’ un festival che ci sta portando, evento dopo evento, alla rivitalizzazione del nostro centro storico".

Vyni 2025 punta a diventare l’evento numero uno in Emilia-Romagna dedicato al binomio vino e collezionismo musicale, non ne fanno mistero Favali e Tronci, rafforzando la propria identità per rivelarsi un urban festival dinamico e pieno di contenuti, come dimostra la novità 2025, i talk con addetti ai lavori. La line up di Vyni si svilupperà nel Duomo Stage di piazza Prampolini e nel Leoni Stage di piazza San Prospero, che ospiteranno 25 dj-set in due giorni; tra gli artisti, l’headliner internazionale Horse Meat Disco da Londra, oltre a Daniele Baldelli, fra i primi deejay italiani della storia e idolo della scena club, Dj Spiller, celebre producer e autore dell’inno house ‘Groovejet (If This Ain’t Love)’, e ancora Luca Bernascone, Albi Scotti e Dj Rocca, nomi storici della club culture italiana e accomunati dall’ortodossia del vinile.

Piazza Casotti e via del Vescovado saranno luoghi di culto del vinile, dove si potrà vivere un’esperienza immersiva con i selectors di 33 e 45 giri, che creeranno atmosfere ricercate in più di 30 set, dalle 10 del mattino a tarda notte. Tra questi, Rare Gems, Dub Hunters e Roby Peach. Gli amanti del vino scopriranno vaste selezioni del territorio con oltre 20 cantine presenti.

"Sarà una fiera del disco a cielo aperto – commenta Favali – che trasformerà il cuore della città in un palco di emozioni, degustazioni con le migliori cantine e incontri culturali. Un’atmosfera vibrante in cui il pubblico potrà incontrare tantissimi espositori di dischi, cercare il proprio album preferito, ascoltare ottima musica e gustare un calice". Le Aree Talk di piazza San Prospero e piazza Casotti ospiteranno personalità di spicco, fra cui il food guru Filippo Polidori e i Clan Destino, mentre al Mercato del Vinile gli intenditori troveranno classici e chicche nascoste. Una programmazione di qualità per favorire il mix cultura, intrattenimento musicale ed enologia di eccellenza.