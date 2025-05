I disegni dei bimbi per Re Gnocco

Ultimi giorni di "campagna elettorale" per la scelta del re della Gnoccata, in programma il prossimo fine settimana a Guastalla. Quattro i candidati – Luca Baiocchi, Luca Ghiselli, Maicol Zema e Roberto Bazzoni, tutti guastallesi con stazza evidente – che domenica sono stati ospiti al parco a San Martino di Guastalla. Ad accoglierli anche numerosi bambini, dedicando un disegno su "re Gnocco" realizzato con gessetti colorati e mostrato proprio ai quattro candidati. Nel programma della festa da segnalare pure gli stand che saranno allestiti in corso Garibaldi grazie a Marina Allegri e Maria Rita Fornaciari, con gli antichi mestieri, cantastorie, studi d’arte, artigiani, arrotini… fino a grammofoni e organetti di strada per animare la manifestazione. Ospiti pure gli "Amici della musica" di Torricella del Pizzo.