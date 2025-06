I dolci a stelle e strisce: "Ingredienti solo reggiani per biscotti e cupcake"

Un angolo di America sbarca a Reggio Emilia, con un perfetto mix fra la tradizione italiana del gelato e i dolci tipici del paese a stelle strisce. Ideatore di tutto questo è Chris Haseltine, un ragazzone americano dello stato di New York, ormai reggiano d’adozione vista la sua ultraventennale permanenza sulle rive del Crostolo, proprietario del locale ‘Billy Bones Gelato & Bakery’ in via Kennedy. Insomma, un ‘melting pot’ ben rappresentato dal titolare dalla battuta facile in perfetto dialetto reggiano però con uno spiccato accento americano.

"Ho aperto il locale - dice Chris - ad inizio marzo, il nostro laboratorio è strutturato per metà gelateria e metà bakery e, in entrambi i casi, usiamo prodotti il più naturali possibili. Sono qui da ventidue anni e cerco di avere un rapporto diretto con fornitori di materie prime del territorio, ormai amici".

Come sei arrivato a Reggio? "Ero arrivato in Italia per un periodo di sei settimane, poi ho conosciuto il titolare della Spaghetteria a cui piaceva molto New York, avevano bisogno di un cuoco e ho provato: alla fine sono rientrato negli Stati Uniti a licenziarmi per poi tornare qui in pianta stabile e poco dopo ho anche conosciuto quella che sarebbe diventata mia moglie, una ragazza armena, con cui condividevamo la passione per il teatro in inglese qui a Reggio".

Come sei arrivato ad aprire la gelateria? "Ho lavorato in alcuni locali come chef ed ero in un periodo in cui ero indeciso se aprire un ristorante o una gelateria. Un giorno, stavo mangiando il gelato con i miei due figli e hanno iniziato a sorridere e lì ho capito che il sorriso è proprio ciò che voglio portare alle persone. Quindi mi sono messo a fare un sacco di prove grazie anche ai miei studi universitari di biochimica al Vassar College per il giusto bilancio degli ingredienti, applicando il concetto di usare prodotti di qualità veri e puri, poi è arrivata l’occasione di aprire questo negozio ed eccomi qua".

La vera novità per la nostra città, però, è la parte ’americana’ del negozio. "Ad ogni Thanksgiving (il giorno del ringraziamento, festa negli Stati Uniti) dovevo fare le torte e ogni anno mi arrabbiavo perché non avevo il forno giusto o non ricordavo bene la ricetta originale. Pensavo sempre: se avessi il posto giusto, sono sicuro che le farei bene… e da lì ho deciso di destinare metà del laboratorio alla produzione di dolci tipici americani, aumentando l’offerta giorno dopo giorno. Ad oggi proponiamo cookies, brownies, blondies, apple e strawberry pies, cupcakes, cinnamon buns, muffins, bagels usando però ingredienti reggiani come il latte delle vacche rosse, il burro dei caseifici delle nostre colline e altro".

Quali sono i primi feedback dai clienti? "Molti complimenti. Ho voluto usare la parola Bakery e non pasticceria perché volevo si capisse che qui non si trovano i classici pasticcini italiani ma dolci americani che, tra le altre cose, sono molto apprezzati dai ragazzi giovani".