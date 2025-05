I dolori della medicina. La Sanità ai raggi X. Corte dei Conti, i rilievi: "Riscossioni lente"

La recente indagine della Corte dei Conti sulla gestione della spesa sanitaria e delle liste d’attesa per prestazioni ambulatoriali e ricoveri ospedalieri nel triennio 2021-2023 offre uno spaccato chiaro della situazione a Reggio Emilia. Se da un lato emergono miglioramenti, dall’altro persistono criticità strutturali che mettono in difficoltà il sistema sanitario locale: la gestione delle liste d’attesa è migliorata, ma i ritardi nelle prestazioni urgenti e chirurgiche restano un problema. La dipendenza dal privato accreditato e la difficoltà nel reperire personale mettono a rischio la sostenibilità del sistema nel lungo periodo. Insomma, tra mancata riscossione delle sanzioni, investimenti in telemedicina, difficoltà di finanziamento e problemi di personale, il quadro che ne esce è complesso. E quello che questi dati ci suggeriscono è la necessità di un piano strutturato per garantire investimenti stabili, una migliore organizzazione del personale e una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse, soprattutto per offrire un servizio sanitario efficiente e tempestivo.

Uno dei temi più critici riguarda la mancata presentazione dei pazienti agli appuntamenti sanitari senza preavviso, un fenomeno che aggrava le liste d’attesa e genera costi aggiuntivi per il sistema. La normativa regionale del 2016 prevede una sanzione pari al ticket, anche per gli esenti, se l’appuntamento non viene disdetto con almeno due giorni di anticipo. Il recupero delle somme però è spesso inefficace. Tuttavia l’Ausl di Reggio si distingue in positivo, con una riscossione del 50% delle sanzioni 2021-2023, rispetto ad altre aziende sanitarie della Regione dove la percentuale è quasi nulla. I dati riportano che nel 2021 le somme maturate dagli accertamenti ammontavano a 263.146,95 euro, con sanzioni incassate per 133.575,6 euro. Nel 2022, gli accertamenti sono saliti a 326.004,45 euro, con una riscossione di 166.064,55 euro. Anche nel 2023, l’importo degli accertamenti è aumentato fino a 522.165,65 euro, ma non risultano ancora riscossioni contabilizzate. La Corte tuttavia sottolinea come il sistema di riscossione sia ancora troppo lento e macchinoso, invitando le aziende sanitarie a migliorare le procedure e a sensibilizzare la popolazione sull’impatto negativo delle assenze ingiustificate.

Un nodo cruciale riguarda i finanziamenti per ridurre le liste d’attesa. Negli ultimi tre anni, questo problema è stato gestito con fondi limitati e senza una programmazione stabile. Nel 2021 e nel 2023, la Regione non ha ricevuto finanziamenti statali dedicati, costringendo le aziende sanitarie, tra cui l’Ausl di Reggio Emilia, a utilizzare le risorse ordinarie del Servizio Sanitario Regionale. Nel 2021, l’unico stanziamento specifico è stato di 1.650.000 euro, destinato alla collaborazione con strutture private accreditate per ridurre le liste d’attesa. Tuttavia, la Corte dei Conti ha evidenziato la mancanza di trasparenza nell’utilizzo di questi fondi. Nel 2022, invece, lo Stato ha stanziato 37,7 milioni di euro per la Regione, di cui 2.779.402 euro destinati a Reggio Emilia. Questi fondi sono stati usati per straordinari del personale medico pubblico, acquisto di prestazioni dal privato accreditato e assunzioni temporanee. Nel 2023, l’assenza di nuovi finanziamenti statali ha riportato la situazione ai livelli del 2021, con il rischio di vanificare i progressi fatti nel 2022. L’alternanza di anni con e senza fondi così rende difficile un intervento strutturale sulle liste d’attesa.

Molto delicato il capitolo dei tempi di attesa. L’indagine ha evidenziato che per le visite specialistiche di priorità D (da eseguire entro 30 giorni) nel 2021, solo il 74% delle visite è stato eseguito nei tempi previsti, ben sotto l’obiettivo del 90%. Per gli esami diagnostici, il 93% è stato effettuato nei tempi, ma con ritardi su Tac addome (82%), Rmn cerebrale (75%) ed elettrocardiogramma Holter (52%). Nel 2022, grazie a finanziamenti extra e al supporto del privato, la situazione è migliorata: il 94% delle visite e il 97% degli esami sono stati eseguiti nei tempi. Nel 2023, i numeri sono rimasti stabili (92% per le visite e 96% per gli esami), ma senza ulteriori progressi. Per le prestazioni di priorità B (entro 10 giorni), invece, nel 2022 il 90% delle visite specialistiche è stato eseguito nei tempi, mentre nel 2023 la percentuale è all’86%. Anche gli esami diagnostici urgenti hanno mantenuto lo stesso livello insufficiente (86%), sia nel 2022 sia 2023, segnalando dunque un peggioramento nell’erogazione. Sui ricoveri, il 97% degli interventi rinviati nel 2020-2021 è stato recuperato, ma quelli scaduti nel 2022 sono stati smaltiti solo all’80%. Gli interventi chirurgici non hanno raggiunto gli obiettivi previsti né nel 2022, né nel 2023: nel 2022 sono stati effettuati solo l’84% di interventi rispetto al 2019, l’obiettivo a livello regionale prevedeva che le aziende nel 2022 raggiungessero almeno il 92 % della produzione programmata nel 2019.