I dossier aperti e gli obiettivi: "Aggressioni al personale, useremo la videosorveglianza"

Il direttore sanitario Cinzia Gentile ha affrontato il tema ‘caldo’ delle aggressioni al personale sanitario, dicendo: "Abbiamo l’attenzione alta su questo argomento. Inseriamo le segnalazioni in un’apposita banca dati. Stiamo analizzando già da tempo i dati sugli episodi di violenza, per individuarne le cause scatenanti e quindi le soluzioni più efficaci da applicare, ma non sarà una cosa né semplice né veloce da arginare. Si è evidenziato – ha continuato – che sono il Pronto Soccorso e le strutture per pazienti psichiatrici ad essere il cuore del problema, la maggior parte degli episodi, infatti, avvengono in questi ambiti. E a colpire spesso sono soggetti alterati, che arrivano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti".

Nei casi più gravi interviene d’ufficio la polizia a livello legale, ma nelle situazioni minori – sono circa una decina all’anno - è l’Ausl reggiana a schierarsi legalmente al fianco dei professionisti per la loro tutela, costituendosi parte civile nei procedimenti giudiziari. Gentile precisa: "Stiamo agendo in modo sinergico implementando più azioni. Innanzitutto, abbiamo alzato il livello delle misure di tutela per il personale sanitario con ostacoli fisici che impediscano le aggressioni, abbiamo rafforzato la collaborazione con le forze dell’ordine preposte, stiamo facendo fare dei corsi di formazione specifici di de-escalation, oltre a strutturare impianti di videosorveglianza". Spazio anche alla comunicazione nei reparti: "Abbiamo appena predisposto ed affisso una campagna di cartellonistica specifica nelle strutture, che informa in italiano, inglese e francese gli utenti sulle pene previste: la reclusione nei casi più seri e multe fino a 10 mila euro", l’aggiunta della direttrice sanitaria.

Guardando alle ultime vicende di cronaca ad inizio gennaio tre soccorritori della pubblica assistenza sono stati aggrediti a Scandiano, dopo un intervento per una lite in famiglia dove era rimasto ferito un anziano. Pochi giorni dopo gli agenti della Squadra volanti della Questura di Reggio sono dovuti intervenire al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova, dove un uomo italiano di 29 anni, in evidente stato di agitazione, mentre riceveva delle cure, è andato in escandescenza aggredendo prima verbalmente e poi fisicamente gli operatori sanitari e la guardia giurata presente sul posto.

Elisabetta Grassi