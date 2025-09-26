I droni sono già ’essenziali’: "E possono salvare le vite"

"Rappresentiamo circa trecento iscritti di varie tipologie – dice Nicola Nizzoli – come Assorpas abbiamo anche associati numerosi centri di formazioni riconosciuti dall’Enac e di recente è stato istituito il dipartimento legato all’Advanced Air Mobility, la versione 2.0 dei droni, per il trasporto delle persone e delle merci".

Lei è stato il primo ad organizzare un corso sull’utilizzo dei droni in manico giornalistico, al Campovolo. "All’epoca eravamo agli albori e non c’erano ancora le regolamentazioni di oggi, non c’era nemmeno l’obbligatorietà del patentino. Da allora ci siamo seduti diverse volte ai tavoli tecnici con Enac per lo sviluppo delle normative nazionali, mentre ora la regolamentazione è armonizzata dal parlamento europeo. Purtroppo l’applicazione del regolamento è ancora claudicante e ha rallentato lo sviluppo tecnologico del settore".

Molto interessante l’ultimo sviluppo per il trasporto delle persone. "La tecnologia attualmente operativa di base è asiatica, ovvero Cina e India. Io personalmente l’ho provata a Dubai ed è molto buona, in Europa non è ancora approvata perché abbiamo regole più stringenti in particolare per l’ottenimento della certificazione di volo".

Altre evoluzioni? "Escludendo la parte ludica che si avvicina all’aeromodellismo, le applicazioni professionali sono in fortissima crescita e rappresentano la parte più importante del settore, sia a livello di mezzi (oltre 14.000 droni) che di indotto".

Ci dica pure "Il drone è un vettore aereo di uno strumento e qui lo sviluppo tecnologico è in continua crescita, all’inizio erano macchine semplici per fare foto, ora sono più complesse. Ora, per esempio, ci sono applicazioni specifiche in ambito agricolo: un contenitore è portato in quota e poi disperde le sostanze sui campi da coltivare".

Come tutte le tecnologie, ci sarà anche uno sviluppo per essere di aiuto all’uomo. "Certo! Anzi, anche qui l’interesse e lo studio sta crescendo molto, in ambiti di varia natura, dal trasporto emergenziale di organi, sacche di sangue o farmaci urgenti. Oppure, il trasporto di pezzi pesanti, anche fino a 150 kg, per ricambi o riparazioni in ambienti impervi. E poi anche applicazioni per la sicurezza umana".

Ovvero? "I droni per spegnere gli incendi, per il trasporto di giubbini di salvataggio, per il controllo delle linee dell’alta tensione in modo che si venga a conoscenza della situazione prima che l’operatore salga sul traliccio. Infine, droni per il controllo di gas o ambienti pericolosi con la logica della macchina sacrificabile in sostituzione della presenza umana".

Purtroppo rimane sempre anche l’uso in guerra. "Come molte tecnologie, tutto è partito in ambito militare. Ora un computer comanda un drone kamikaze. Diciamo che l’uso civile è l’evoluzione positiva".